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14 Eylül 2017 10:21

Masa Dağı’na 28 kilometre yeni yol

Kepez Belediyesi, Masa Dağı’na 28 kilometre Yeni yol açtı.

Masa Dağı’na 28 kilometre yeni yol

14 Eylül 2017 10:21


Kepez Belediyesi, Antalya’nın gözde yaşam yerlerinden biri olan Masa Dağı ve Çankaya Mahallesi’ne yeni yollar açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehir Hastanesi’nin de inşa edileceği bölgede, konut parsellerine ulaşımı sağlayacak imarlı yollarının tamamını açıyor. Ekipler, bölgedeki yol çalışmasında zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ediyor. İş makineleriyle sert kayalar kırılarak ve çukurlar doldurularak 15 ve 20 metre genişliğinde, toplam 28 kilometre uzunluğunda yeni yol inşa ediliyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgedeki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tütüncü, “Antalya’nın en güzel ve en yaşanılası semtlerinden birini Çankaya’da inşa ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz bölgedeki yapılaşmanın önündeki en önemli problemlerden birini ortadan kaldırmak için imar yollarını açıyor. 28 kilometre üzerinde yeni yol açarak, imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz konut yerlerinin halkımızın değerlendirmesini sağlayacağız. Yolun olmadığı yerde imar parseli bir işe yaramaz. Yolun olmadığı yerdeki parsellerdeki mülkiyet sorunlarını çözseniz ne yazar. Ya da oraya yeni imar hakları getirseniz ne yazar. Yapılaşmanın önünü açacak olan birinci unsur yoldur.”



Masa dağı’nın en uzak bölgesine sıcak asfalt


Kepez Belediyesi, bölgede yol açmanın yanında, mevcut yolların alt yapısını da iyileştirmeye devam ediyor. Masa Dağı’nın en ucunda yer alan Haceli bölgesindeki yol da sıcak asfaltla kaplandı. Fatih Mahallesi ile Duacı arasındaki bin 200 metre uzunluğundaki yola, bin 900 ton sıcak asfalt döküldü.




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