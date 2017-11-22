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22 Kasım 2017 17:36

Masa Tenisi ve Satranç Turnuvası Şampiyonları belli oldu

Antalya’nın Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi ve Satranç Turnuvası sona erdi.

Masa Tenisi ve Satranç Turnuvası Şampiyonları belli oldu

22 Kasım 2017 17:36


Korkuteli ilçesi’nde 7 Kasım’da başlayan ve Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin Salonunda gerçekleşen turnuva sonunda şampiyonları belli oldu. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlere Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yemek verildi. Masa Tenisi dalında erkeklerde Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatih Sami Sarıhan, Bayanlarda Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zeynep Uçar birinci olurken, satranç dalında İmrahor İstiklal Ortaokulu Müdürü Utku Kökden seçildi. Turnuvada dereceye giren tüm Öğretmenlere kupaları 24 Kasım Cuma Günü Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi’nde düzenlenecek Öğretmenler Günü Kutlama Töreninde verilecek.




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