MASTOB Başkanı Barut “2017’den umutluyuz”

Manavgat-Side Turistik Otelciler birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut , Rusya ve özellikle Putin’in açıklamalarınINBüyükelçi Karlov’un öldürülmesi olayının Rusya-Türkiye ilişkilerini etkimeyeceğini gösterdiğini belirterek ’ Bu saatten sonra çok büyük olumsuzlukların yaşanmaması durumunda Rusya’dan beklediğimiz turistin Türkiye’ye geleceğine inanıyorum. Olayların Avrupalı turisti ne yönde etkileyeceğini zaman gösterecek” dedi.

2016 yılına göre bu yıl turizmin daha iyi olacağını belirten Barut “Rusya’da 2-2.5 milyon dolayında rakamlar konuşuluyor. Ben de 2.5 milyon turistin Antalya’ya geleceğine inanıyorum. Avrupa için konuşmanın erken olduğuna inanıyorum. Erken rezervasyonlar düşük ama ben normal rezervasyonların geçen yıla göre daha iyi olacağına inanıyorum” deiye konuştu.