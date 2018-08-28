MASTOB Başkanı Barut: “Turizmde kaliteyi artırmamız lazım”

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, turizmin Antalya ve Manavgat’ın yüzde doksanını temsil eden bir sektör olduğunu Türkiye’de Turizm hareketinin ilk geliştiği yerin Side ve Manavgat bölgesi olduğunu söyledi. Manavgat-Side destinasyonunun dünyanın en büyük destinasyonları arasında yer aldığına dikkat çeken Barut “Bugün itibariyle 8,5 milyon turist Antalya Havalimanına indi. Bu demektir ki 8.5 milyonun, 3 milyonunu 1 Ocak’tan beri Manavgat’ta ağırladık. Biz de bu kadar düşünmüyorduk. Sezon başında yaptığımız toplantılarda 14 milyonu telaffuz etmiştik. Ama bugünlere gelince 14 milyon turist Antalya için hayal değil. Bunu eminim ki aralık ayının sonuna kadar Antalya Havalimanına gelen turist sayısının 14 milyonu bulacağından eminiz. Bu Manavgat ölçeğinde 5 milyon turist demektir. 5 milyon turisti ağırlamak bir bölge için çok da kolay değildir. Bir gurur meselesidir. Ben burada özellikle 5 milyon turisti ağırlarken tüm yöneticilerimizin, tüm yatırımcı arkadaşlarımızın, bölgede turizme hizmet eden tüm arkadaşlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum” dedi.

“Kaliteyi arttırmanın yollarına bakmak gerekir”

Turizmde artık rakamlarla konuşmak yerine kaliteyi arttırmanın yollarına bakmak gerektiğini savunan MASTOB Başkanı Barut, “Artık bugüne kadar biz tamam sayılarla hep gurur duyduk. Sayılarla konuştuk. Ama sayılarla konuşmak artık bundan sonra bizim işimiz olmamalı. Biz öncelikle bölgemizde başlamak üzere tüm Türkiye’de hizmet kalitesini, çevre kalitesini, bölge kalitesini nasıl arttırırız onu konuşmamız lazım. Bunun için de artık “Deniz, Güneş, Kum, Çevre” dememiz lazım. Çevremize iyi bakmamız lazım. Bunları konuşmamamız gerekiyor. Bundan sonraki amacımız turizmi 12 aya yaymak. Bunu çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Ama biliyorsunuz Türkiye o kadar kritik bir noktada ki biz bunu konuşuyoruz biraz oturtmaya çalışıyoruz. Kışı unutuyoruz yazımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Şu an da kışın nasıl daha çok turist getirebiliriz buna kafa yormamız lazım. Bunun içinde bölgemizde Kültür, Sanat, Spor olmazsa olmaz. Tarihe yatırım yapmamız lazım ama tarihe yapılan yatırım çok uzun vade isteyen bir yatırımdır. Türkiye’de hiçbir turizm bölgesinde olmayan bir şansımız var.”