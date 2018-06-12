MATSO, Azeri gazetecilere Manavgat’ı tanıttı

Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Başkanı Elşad Eyvazlı ve beraberindeki Azeri gazetecilere ilk olarak Side beldesinin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Side Müzesini gezen heyete Müze Müdürü Güner Kozdere bilgiler verdi. Side Antik Tiyatro ve Side Apollon Tapınağını gezen heyet Side limanı ve çarşıyı gezdi. Daha Sonra ilçenin doğal güzelliklerini de inceleme fırsatı bulan heyet, Manavgat Şelalesini gezerek burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet daha sonra MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etti. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim’in de katıldığı ziyarette Başkan Boztaş ilçenin ekonomik yapısı, turizm ve ticareti ile ilgili bilgiler verdi. Oda faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Boztaş, bölgenin başat sektörünün turizm olduğunu, tarım, inşaat ve ticaretinde önemli sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Başkanı Elşad Eyvazlı ise Manavgat’ı çok beğendiklerini belirterek, ilçenin tarihi ve turistiklerinin çok güzel olduğunun altını çizdi. Elşad Eyvazlı Başkan Boztaş’a teşekkür ederek kendilerini Azerbaycan misafir etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda Başkan Boztaş heyete Manavgat Portakalından yapılmış kozmetik ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.