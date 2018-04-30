MATSO ve Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerine Üretim ve paketleme sahasını gezdiren Ahmet Boztepe, “5 yıldır bu işi yapıyoruz. Türkiye’de açık alanda tek en erkencil şeftali üretimini biz yapıyoruz.Ürünümüzü, zincir marketlere ve ihracata gönderiyoruz” diye konuştu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Ahmet Boztepe’yi Manavgat ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı kutladı. Boztaş, İlçe ekonomisinin, Boztepe gibi işadamlarının sayesinde güçlendiğini ve çeşitlilik kazandığını vurguladı.

MATSO Başkanı Boztaş “Antalya’yı, Manavgat’ı hep sebze üreten şehir olarak bilirler. Adana, Çukurova, Mersin meyvecilikle anılır. Manavgat meyvecilikte de adından söz ettirecek. Görülüyor ki bu yatırımlar sürdükçe Manavgat, sebzenin yanında meyvecilikle de anılacak. İşte meyvecilik alanında yatırım yapan bir üretici, bu işin öncülerinden. Türkiye’de açık alanda tek en erkencil şeftali üretimi yapıyor. Manavgat her alanda kazansın ve kazandırsın” dedi.

Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ozan Çakal ise “Tarımımız adına sevindirici gelişmeler oluyor. Bu yatırımlarla tarım sektörü daha da güçleniyor. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımlar daha da artacaktır. Modern, çağdaş bir üretim sahası gördük” diye konuştu