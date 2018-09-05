MATSO Başkanı Boztaş: “Hedefimiz üniversite”

Fakültenin tabelasını astıklarını belirterek “En kısa sürede 3. Fakülte ve Rektörlük tabelamızı asmayı hedefliyoruz” dedi.

MATSO tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi MATSO Turizm Fakültesi binasında açılan Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini aldı. MATSO tarafından yaptırılan binada faaliyet gösteren 2 fakültede yaklaşık 800 öğrenci öğrenim görecek. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Boztaş ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Manavgat’a 3. fakültenin açılması için çaba gösterdiklerini belirterek 3. Fakültenin kurulması ile ilçede üniversite kurulabileceğini kaydetti. İlçeye Üniversite kurulması ile 10 yılda 25 bin öğrenci getirmeyi hedeflediklerini hatırlatan Boztaş, üniversitenin sosyal ve kültürel katkı sağlamasının yanı sıra ilçe ekonomisi ve ticaretine de katkı sağlayacağını ifade etti. Manavgat’ta bulunan 2 fakültede 800 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydeden Boztaş, “MATSO olarak 2. Fakültemizin tabelasını astık. 3. Fakültemiz ve Rektörlük tabelamızı da asmayı hedefliyoruz. 3. Fakültenin kurulması ile ilçemizde üniversitenin kurulabiliyor. Manavgat iş dünyası adına fakülteler ve meslek yüksek okulunun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.