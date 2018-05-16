MATSO Başkanı Boztaş, TOBB Konseyi’ne seçildi

Genel Kurulu’nda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne seçildi.

TOBB 74. Genel Kurulu Ankara’da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen genel kurula Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası delegeleri MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Hakan Akar, Abdullah Aykut Karasoy, Ahmet Kurt, Erkan Özkan, Emin Turgut Barut, Ali Kara ile MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu katıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden TOBB Başkanı seçildiği genel kurulda, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da Birliğin en önemli organlarından biri olan 30 üyeli TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne 4 yıllığına yeniden seçilme başarısı gösterdi.

Konseye seçilmesinin, Odanın ve Manavgat’ın lobicilikteki gücünün bir işareti olduğuna vurgu yapan Boztaş, "Hep söylüyoruz Manavgat, tüm dinamikleri ile güçlü bir kent. Ağırlığı olan, etkisi olan bir şehir. Bunu, genel kurulda da gördük. Bu göreve seçilmem, Odamızın, Manavgat’ın gücünü gösteriyor. Ekonomide varız. Temsilde de varız. Bunlar bir marka, etiket olan MATSO’nun, Manavgat’ın, lobi faaliyetlerinin artıları. Üyelerimizi, Odamızı ve Manavgat’ı Türkiye’nin kalbi Başkent Ankara’da en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.