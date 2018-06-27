MATSO Başkanı Boztaş: “Ülke olarak Ekonomiye odaklanmalıyız”

MATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. MATSO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Ekonomiye odaklanmamız gerekiyor”

24 Haziran da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin geride kaldığını belirten Başkan Boztaş, “Millet olarak yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimi geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni kurulacak olan hükümete başarılar diliyoruz. Artık seçimler geride kaldı ülke olarak bundan sonra ekonomiye odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Hükümetten 3 beklenti

Manavgat’ta ekonomisinin çeşitlenerek güçlenmesi için Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulması gerektiğini kaydeden Boztaş, “OSB’nin kurulması konusunda yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan önce belirlemiş olduğumuz Hacıobası Mahallemizde hazine maliyesi ile orman arasındaki mülkiyet davası devam ediyor. İlçe olarak hazine ait arazi konusunda yer sıkıntısı yaşıyoruz. İlçe olarak başka yer olmadığı için buranın üzerinde duruyoruz. Tek çözümümüz orman vasfını ve niteliğini yitirmiş orman arazilerinin hazine devridir. Bunun için yasa değişikliği gerekiyor” diye konuştu.

MATSO olarak Manavgat’a bir üniversite kurulması talepleri olduğunu belirten Ahmet Boztaş, "2 fakültemiz ve 1 meslek okulumuz şu anda aktif olarak öğrencileri eğitim ve öğretimi gerçekleştiriyor. Manavgat olarak 2 fakültemiz ve meslek yüksek okulumuzla, şehrin tanınırlığı ve nüfusumuzla, öğrenci yurtlarımızla, sosyal donatılarımızla diğer potansiyellerini bir araya getirdiğimiz zaman altyapımız tamam. Manavgat olarak yeni kurulacak olan hükümetten Manavgat’a üniversitenin kurularak rektörümüzün atanmasını talep ediyoruz" dedi.

MATSO üyelerinin de ucuz krediye ulaşması için nefes kredisinin kurumsal hale getirilerek esnaf kefalet kredi kooperatifi gibi bir hale büründürülmesi yada 1163 sayılı kooperatifler kanunun da değişiklik yapılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)’a bağlı Odaların üyelerinin de Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatiflerine üye olmasının yolunun açılması gerekmektedir” diye konuştu.