Matso Başkanı Boztaş'tan Başsavcı Yılmaz'a ziyaret

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, başkanlığındaki MATSO Heyeti, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ağrı Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ramazan Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adalet varsa,huzur ve refah var

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda ve Manavgat hakkında bilgiler verdi. Adalet ve hukuk kavramlarının ekonomik kalkınmadaki önemine de değinen Başkan Boztaş şunları söyledi: “Adalet bir toplumun olmazsa olmazıdır. her alanı etkiler. Biz iş dünyası olarak büyümede, ilerlemede, gelişmede adaletin ve hukukun yadsınamaz etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ekonominin sağlam zemin ve temeller üzerinde yükselmesinde güçlü bir adalet sisteminin varolması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin hukuk, adalet anlamında güçlü bir yapısının bulunduğunu ifade ediyoruz. Bu alandaki kurumlar, güçlü Manavgat güçlü Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Adalet varsa huzur var ekonomi var refah var. Sorunsuz işleyen bir adalet mekanizması ekonomi için de sosyal hayat için de hayatın tüm alanları için de vazgeçilmez bir gerçekliktir. Sizlere, adalet kurumlarımıza başarılar diliyoruz."

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz da ziyaret için Başkan Boztaş ve heyete teşekkür etti. Yılmaz, Manavgat'ın ve Türkiye'nin yarınları için herkese görevler düştüğünü söyledi. Konuşmasında dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, adalet içinde hukuk içinde Manavgat'a ve Türkiye'ye hizmet ettiklerini, etmeye devam edeceklerini, herkesin adalete ve hukuka sarılması gerektiğini belirtti.