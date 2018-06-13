MATSO Başkanı Boztaş’tan bayram mesajı

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, üyelerin ve vatandaşın huzurlu ve mutlu bir Ramazan Bayramı geçirmesini temenni ettiği mesajında, bayramların dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği günler olduğunu belirtti. Başkan Boztaş, "Bayramlar sevgi, muhabbetin, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun, yardımlaşmanın, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıklar ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin en üst seviyede yaşandığı yardımlaşma ve merhamet duygularının yoğunlaştığı bir Ramazan Bayramı’na, ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını ve milletçe bu bayramı huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmemizi diliyorum. Turizmde de bayram vesilesiyle bir canlılık beklemekteyiz. Bölgemizde tatil yapacak olan misafirlerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Bu hareketliliğin Manavgat’ın ticari hayatına da katkı sağlamasını umuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin ve Manavgat halkının bayramını kutlayarak sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar geçirmelerini temenni ederim."