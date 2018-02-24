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24 Şubat 2018 13:23

MATSO Prag’da Manavgat’ı tanıttı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta Manavgat bölgesini tanıttı.

MATSO Prag’da Manavgat’ı tanıttı

24 Şubat 2018 13:23


MATSO bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla turizm fuarlarında Manavgat-Side destinasyonunu tanıtmaya devam ediyor. MATSO heyeti Prag’da gerçekleşen turizm fuarına katılarak Manavgat-Side bölgesini tanıttı. Fuar boyunca çok sayıda tatilciyi, tur acentelerini ve turizm profesyonellerini ağırlayan MATSO standını Prag Büyükelçisi Ahmet Necat Bigalı beraberindeki heyet ile ziyaret etti.


MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Fuarda MATSO standının yoğun ilgi gördüğünü belirterek “Manavgat Side destinasyonu güzel bir şekilde tanıttık. Fuarlardaki ilgi umutlarımızı yeşertti” dedi.


Manavgat-Side destinasyonu daha iyi tanıtabilmek amacıyla her yıl çok sayıda turizm fuarında tanıtım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Boztaş, “her yıl bir tanıtım programı hazırlayarak farklı ülkelerim turizm fuarlarında ilçemize daha fazla turistin gelmesini katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.




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