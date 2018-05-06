MATSO üyelerine KOSGEB’in destekleri anlatıldı

MATSO, üyelerine yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) destek ve hizmetlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapılan ve KOSGEB Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya oda üyeleri ve Manavgat iş dünyasının ilgisi yoğun oldu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, KOSGEB’den beklentilerini dile getirdi. Manavgat’ın bölge ve ülke ekonomisi için önemine değinen Boztaş, İlçe ekonomisinin KOSGEB’den beklentisinin yüksek olduğunu ve bu beklentide de haklı olduklarını ileri sürdü. Boztaş, “Bugün Manavgat’ın nüfusu 11 ilden büyük, şirket kuruluşları açısından 81 ilin 53’ünden daha fazla şirket kuruluşuna sahip, sigortalı işçi çalıştıran iş yeri sayısı 81’ilin 45’inden fazla. İşyerlerinin yaklaşık yüzde 95’i de KOBİ vasfında. Manavgat dinamik, proje üretecek, girişimcilik eğitimi alıp iş kuracak, iş geliştirecek, yatırım yapacak, istihdam sağlayacak. Biz daha fazla üretmeye ve daha fazla kazandırmaya hazırız, ama devletimizden de destek bekliyoruz, KOSGEB de devletimizin bir kurumu, hizmet ve destek açısından Manavgat’ı biraz daha fazla görün” dedi.

"Talebimiz, Manavgat’a KOSGEB Şube Müdürlüğü Kurulması"

Manavgat iş dünyası olarak KOSGEB ile iletişimi ve bilgi alımını güçlendirmek, destek ve hizmetlerden fazlaca yararlanmak istediklerini ifade eden Boztaş, “Oda olarak daha önce lojistik destek sağlayarak hizmet binamızda yer verdik, hizmet altyapısını kurduk, KOSGEB, temsilcilik olarak kendi görevlendirdiği personelle İlçemize hizmet veriyordu. Biz de kendi personelimizden birini yardımcı olarak görevlendirdik. Aktifti, ama şuan KOSGEB’in kendi personeli yok, bizim de yetkimiz yok. Temsilcilik şuan görev yapmıyor. KOSGEB’i herkes MATSO’nun bir alt birimi sanıyordu. Halbuki biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, KOSGEB ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı. Yetkimiz yok, böyle olunca işler durdu. Biz KOSGEB’i, Manavgat’ta istiyoruz. Talebimiz, Manavgat’a KOSGEB’in şube müdürlüğü olarak kurulması. Bu konuda ilgili makamlar nasıl bir karar verir bilmiyoruz; ama Manavgat ekonomisi, KOSGEB’siz olmaz. KOSGEB’in veri tabanına girilecek kimse bilmiyor, bizim de yetkimiz yok.”

KOSGEB Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı ise KOSGEB’in kuruluşu, çalışmaları, hizmetleri ve destekleri ile ilgili bilgiler verdi.