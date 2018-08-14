el motorlu kara taşıt ticareti yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

MATSO çok amaçlı otogar toplantı salonunda 15 Ağustos tarihinde gerçekleşecek toplantıya konuşmacı olarak Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca katılacak.

MATSO Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Boztaş İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlatarak yönetmenliğin ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlandığını söyledi. Boztaş, “Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda olan üyelerimiz ve bu işle iştigal eden halkımıza yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Toplantıya üyelerimiz ve konuyla ilgilenen halkımız davetlidir. Sektöre girmek isteyen ya da sektöre girmeyi düşünenleri mutlaka toplantıya katılmalarını öneriyorum” dedi.