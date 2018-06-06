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06 Haziran 2018 15:04

MATSO Yönetim tanıtıldı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etti.

MATSO Yönetim tanıtıldı

06 Haziran 2018 15:04


MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Mustafa Yiğit’i ziyaret etti. Boztaş, kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek şehirlerin gelişmesinde kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Boztaş, Oda olarak buna çok önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar sergilediklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Yiğit ise, şehirlerin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek MATSO’nun ilçe ekonomisi ve şehrin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını vurguladı.


MATSO heyeti daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etti. Ziyarette Boztaş Manavgat’ta kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğinin gerçekleştiğini söyledi.


MATSO heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Sözen, belediye olarak kurumlar ile birlikte çalışmaya önem verdiklerini belirterek, “birlik, beraberlik ve ortak hareket etme ve bu tür adımlara daima destek olmaya çalışıyoruz” dedi.




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