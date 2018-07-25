MATSO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetmenliği gereği yürürlüğe giren MATSO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı MATSO Başkanı Ahmet Boztaş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Yüksek İstişare Kurulu ve görevleriyle ilgili bilgilendirme yaparak, kurulun ortak akılla hareket ederek, Manavgat’ın birçok probleminde ve çözümü konusunda öneriler üretebileceğini söyledi. Kurulun Manavgat’ın önemli konularıyla ilgili tavsiye kararları alarak bunu kamuoyuyla paylaşacağını kaydeden Boztaş, kurulun Manavgat’ta önemli bir görev üstleneceğini vurguladı.

Ardından toplantı gündem maddelerine geçildi. İlk toplantıda Manavgat’a Organize Sanayi Bölgesi ve Manavgat Üniversitesi kurulması ele alındı. Toplantıda Yüksek İstişare Kurulu’nun 3 ayda bir toplanarak gündem maddelerini görüşmesine karar verildi.

MATSO Yüksek İstişare Kurulu gelecek toplantıda tarihi kültürel ve doğal güzelliklerin ortaya çıkartılarak turizmin 12 aya yayılması konusunu gündem maddesi olarak ele alacak.

Kurul 18 kişiden oluşuyor

Başkanlığını MATSO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ın yürüttüğü Yüksek İstişare Kurulu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Akay Şenel, Mehmet Karamancı, Ali Güneş, İbrahim Ünal, İbrahim Kendiroğlu, Hayri Yüksel, Turgut Aydın, Zekai Avcı, Turgay Akar, Mustafa Yapır, Hilmi Uslu, Murat Oğuz Öncel, Ahmet Özden, Bayram Ali Yüksel, Mehmet Yılmaz, Murat Dalak, Mustafa Aydın.