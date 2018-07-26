MATSO’DA dijital dönüşüm başladı

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, odalarında dijital dönüşümün başlaması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için dijitalleşme yönünde önemli adımlar atmaya başladıkları ifade eden Boztaş, dijital sistemin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte entegreli bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

E-MATSO sistemine geçtikleri andan itibaren oda üyelerinin alacakları belgeleri odaya gelmeden elektronik ortamda almaya başladıklarını kaydeden Başkan Boztaş, “Günümüzde iş dünyası zamanla yarışıyor. Zaman her üyemiz için çok önemlidir. Hedefimiz zamanla yarışan iş insanlarının işlerini kolaylaştırmaktır. Üyelerimiz işyerinden ya da dünyanın her hangi bir yerinden internet sistemimize girerek herhangi bir kurum için ihtiyaç duyduğu evrakı, ilgili resmi kuruma anında elektronik ortamda iletilebiliyor. Aynı evrakı istemeleri halinde ıslak imzalı olarak da adreslerine gönderebiliyoruz. Faaliyet belgesi, oda sicil sureti, ortaklık teyit belgesi, ihale durum belgesi başta olmak üzere odamıza ait tüm belgeler bu sistemden ücretsiz olarak alınabiliyor. E- MATSO ile üyelerimize internet sitemiz üzerinden aynı zamanda aidatlarını elektronik ortamda ödeme imkânı da sunduk ”dedi.

“Seçimin ardından gerçekleştirdik”

Nisan ayında gerçekleşen Oda seçimi öncesinde E- MATSO’ya geçeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Boztaş, seçimin ardından 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen sistemi uygulamaya başladıklarını söyledi. Boztaş, “Seçim öncesinde söz verdik seçimin ardından gerçekleştirdik. Sistemle birlikte üyelerimizin zamandan tasarruf sağlamaları konusunda hizmete sunulan elektronik belge sisteminin hayırlısı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Oda üyelerinin sistemden yararlanabilmesi için E-MATSO’ya üye olmaları gerektiğini vurgulayan Boztaş, sisteme sadece oda üyelerinin kayıt olabileceğini bildirdi.