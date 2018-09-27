MATSO'nun gündemi dövizle sözleşme yasağı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Eylül ayı olağan meclis ve meslek komiteleri müşterek toplantısı MATSO Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda, sektör sorunları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda çalışmaları ve güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Boztaş konuşmasında 12 Eylül 2018 Tarihli ve 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara da değindi. Ahmet Boztaş, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının Türk Lirası'nın değerinin korunmasına yönelik olduğunu ve dövizle sözleşme yapmaya yasak getirdiğini belirtti.

"Kararı olumlu buluyoruz"

Boztaş konu ile ilgili olarak şu görüşlere yer verdi: " 12 Eylül 2018 Tarihli ve 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Bu karar döviz ile sözleşmeyi yasaklıyor. Oda olarak bu karara olumlu yaklaşıyoruz. Kendi paramızın değerinin korunmasından yanayız. Döviz kurunu nasıl belirleyeceğiz, sözleşme tarihi mi dikkate alınacak yoksa kurdaki hareketlenmenin başladığı tarihten önceki bir tarih mi dikkate alınacak. Kira ile sözleşme yapan, kredi alan, leasing ile satın alma yapan üyelerimiz var. Bu sorulara cevap arıyoruz. Bu konuda yönetim kurulumuzda konuştuk. Güzel bir çalışma yapacağız. Konuyu Ankara'ya taşıyoruz. Kararı yürütecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve TOBB'a taşıyacağız. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bizzat konuyu görüşeceğim. 12 Eylülde karar yayımlandı. 30 gün süre verildi. 12 Ekimde süre doluyor. Uygulama yönetmeliğinin çıkmasını istiyoruz. Muallakta olan karar hükümlerinin açıklığa kavuşturulmasını ve sürenin uzatılmasını talep edeceğiz. ”