MATSO’nun imar barışı toplantısı Manavgat’ta izdihama neden oldu

Manavgat Otogarındaki MATSO çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen toplantı yoğun ilgi gördü. Salonun tamamının dolması nedeniyle birçok kişi toplantıyı kapıda ayakta takip edebildi.

Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Boztaş, toplantıya yoğun bir katılımın olduğunu belirterek imar barışının çıkmasının çok iyi bir karar olduğunu söyledi. Manavgat iş dünyası ve MATSO yönetimi olarak imar barışını desteklediklerini kaydeden Başkan Boztaş, “Manavgat’ta numarataja konu olan 69 bin 700 binamız var. Manavgat’ta İmar barışından yaklaşık 40 bin civarında konutun yararlanabileceği düşünülüyor. Dolayısı ile toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu. Toplantımızda üyelerimiz ve halkımız imar barışı ile ilgili başvuru aşamalarında neler yapması gerektiği, imar barışının kapsamı ve birçok konuda merak edilen konular yer alıyor. Katılımınız nedeniyle hepinize teşekkür ederim” dedi.

Yüksek Mimar Ansu Yetiz Özden imar barışının ne olduğunu açıklayarak sunum eşliğinde açıklamalarda bulundu. İmar barışının en önemli amacının vatandaşların imar sorununu çözmek olduğunun altını çizen Özden, imar barışının hedefinin vatandaşların itilaflı durumunu ortadan kaldırarak imara aykırı ruhsatsız veya ruhsata ekleme yapılan yapıların kayıt altına alınarak bu yapılara yasallık kazandırmak olduğunu ifade etti. Özden, İmar barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış olan kırsal veya kentlerde bulunan yapıların faydalanabileceğinin altını çizerek sunu ile imar barışı ile ilgili detayları, başvuru süreçlerini anlattı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay ise kendisinin de Manavgatlı olduğunu belirterek ilçede böyle bir toplantıda halkı bilgilendirmekten mutluluk duyduğunu ve böyle bir toplantıyı organize ettiği için MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’a teşekkür etti. Yapı kayıt başvuru tarihinin müracaatlarının 31 Ekimde sona ereceğini hatırlatan Altınay, ücret ödemelerinin ise 31 Aralık 2018 tarihinde son bulacağını kaydetti. Altınay, “Kayıt belgesi bina ruhsatsız yada ruhsata aykırı problemin ortadan kalması içindir. Antalya için iki tane yerde kayıt belgesi alınamaz. Bir tanesi sosyal donatı alanları olan yol, yeşil alan, park gibi alanlardır. 3. Şahıslara ait olan yerlere yapı belgesi alınamaz. Kayıt belgesi alınırken yetkili sadece şahıslardır. E devlet üzerinden girilecek. Devlet vatandaşına güvenerek beyanını esas alıyor. Bu konularla ilgili bizim yetkilendirdiğimiz hiçbir kurum yoktur. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet veriyoruz. 10 tane masa açtık. Masa sayısını 20’ye çıkaracağız. Vatandaşlarımız işlerini e devletten halledemiyorsa bize başvursunlar bir problemlerini çözeriz” dedi.

Toplantı katılımcıların soruları ile devam etti. Katılımcıların sorularını Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Müdür Yardımcısı Ceyhan Öğren Eçiş, Yüksek Mimar Ansu Yetiz Özden tarafından cevaplandırıldı.

Toplantı sonunda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş tarafından Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay’a plaket takdim edildi.

Toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Oytun eylem Doğmuş, Manavgat Sanayici İş Admaları Derneği Başkanı Turgay Akar, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Müdür Yardımcısı Ceyhan Öğren Eçiş, Yüksek Mimar Ansu Yetiz Özden, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, MATSO Yönetimi ile yoğun bir topluluk katıldı.