Mavi Bayraklı plajlarda yüzme yarışı

Toplantıya Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Süleyman Erol’un oğlu eski DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Erol’la birlikte yarışların sponsor firmalarının temsilcileri katıldı.

Muratpaşa işbirliği

Toplantıda Dernek Başkanı Tanır, Muratpaşa Belediyesi’yle 3 yıl önce başlayan işbirliğinin pazar günü startı verilecek yarışlarla devam edeceğini söyledi. Tanır, “Bu yarışlarla düşüncemiz ulusal ve uluslararası alanda Antalya’nın, falezlerin tanıtımına ve Antalya denizinin her mevsim girilebildiğini mesajının vermekti. Bu Antalya’nın tanıtımıyla ilgili de bir aksiyondu” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi’yle 2 yıl önce imzalanan protokol çerçevesinde sporun bir çok alanında birlikte çalıştıklarını aktaran Tanır, bu sayede bir çok sporcunun başarılı şekilde kendisini geliştirdiğini söyledi.

Spor kültürü

Başkan Uysal, Antalyaspor 2018 Yaz Kupası Açık Su Yüzme Yarışları’yla güzel bir müsabaka geleneğinin ortaya çıktığını söyledi. Bunun spor kültürü açısından çok önemli ve değerli gördüklerini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Spor kültürü, toplumları barışçı kılıyor ve daha atletik olmasına vesile oluyor. Toplumun kötü, sıkıntılı hallerden korunmasına vesile oluyor. Dünyada spor kültürü gelişmiş ülkelerde, insanlar mesai saatinin sonunda spor salonlarında buluşuyor. Kitle sağlığı, beden, ruh sağlığı, toplumun demokratik sağlığı buralardan geçiyor. Az gelişmiş toplumlar bunu bir at yarışına çevirmeyi hemen başarıyorlar.”

Bu nedenle az gelişmiş toplumlarda amatör sportif yaklaşımları içeren ve gelenekselleşmeyi başarmış aktivitelerin sayısının çok az olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu yarışların geleneksel hale gelmesi kurumsal tavırdır. Antalyaspor’u tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.

Erenkuş’tan Konserve Koyu’na

Açık Su Yüzme Yarışları bu yıl Muratpaşa Belediyesi’nin Mavi Bayraklı falez plajları arasında yapılacak. Erdal İnönü ve Konserve Koyu arasında 3000 metrenin yüzüleceği yarışlarda, Mobil - Erdal İnönü plajları arası 1500 metre yarışları yapılacak. Yarışlarda Antalyalıların katılımına açık 500 metrelik Erenkuş - Erdal İnönü plajları arası yarışta yapılacak. 500 metrelik parkurda yarışmak için Pazar saat 08.00’de eski Atan Park Otel karşısında kurulacak kayıt masasına başvurmak yeterli olacak. Saat 09.30’de başlayacak parkurun madalya töreni ise 10.30’da Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenecek.