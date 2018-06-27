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27 Haziran 2018 15:10

Mavikent’te deniz Şenliği düzenlenecek

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde 4.

Mavikent’te deniz Şenliği düzenlenecek

27 Haziran 2018 15:10

’cüsü düzenlenecek olan Geleneksel Mavikent Deniz Şenliği 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek.


Kumluca’da Şenlik Tertip Komitesi tarafından, bu yıl Karaöz Koyunda, 4.’cüsü düzenlenecek olan Geleneksel Mavikent Deniz Şenliğinin 6 Temmuz 2018 Cuma saat 17.00 de gerçekleştirilmesine karar verildi.


Kumluca Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Şenlik Tertip Komitesi, Mavikent Mahallesi Karaöz koyunda yapılacak şenliklerin programınızda kararlaştırdı.


4. Geleneksel Mavikent Deniz Şenliğinde, animasyon gösterileri, yüzme yarışmaları, tekne yarışları, su altında en uzun süre kalabilme yarışları ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılmasına karar verildi.




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