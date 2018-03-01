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01 Mart 2018 11:37

Mazeret göstermeden meclise gelmediler

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bugün yapılan Mart ayı olağan meclisi 10 meclis üyesinin katılmaması nedeni ile yarına ertelendi.

Mazeret göstermeden meclise gelmediler

01 Mart 2018 11:37

Meclis üyelerinin herhangi bir mazeret göstermeden meclise katılmaması salonda soğuk rüzgarlar estirdi.


Aksu Belediyesi Mart ayı olağan meclisi, meclis toplantısı gerçekleştirilmek üzere bugün belediye meclis toplantı salonunda Ak Partili Başkan Halil Şahin başkanlığında toplandı. Saat 10’da başlaması gereken meclis 20 dakika gecikme ile başladı. Mecliste toplamda Ak Parti’den 15, MHP’den 7, CHP’den 2, BBP’den ise 2 meclis üyesi bulunuyor. Bugün yapılan meclis toplantısına Ak Parti’den 8, MHP’den 1 , BBP’den 1 meclis üyesi katılmadı. Meclis üyelerinin koltuklarının boş kalması salonda soğuk rüzgarlar estirdi.


Meclis, başkanlık divanı oluşmadığı için yarına ertelendi. MHP’den gelen yedek divan talebi ise yedek divan da mecliste bulunmadığı için reddedildi. Meclise katılmayan 10 meclis üyesi ise herhangi bir mazeret göstermediği için izinli sayılmadı. 4 gündem maddesi yer alan meclis yarın saat 16:00’da yapılmak üzere ertelendi.




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