Meclis üyesi Mustafa Erkan Ersoy taburcu edildi

Büyük bir tehlike atlattığını belirten Mustafa Erkan Ersoy “ Şansım Antalya’da rahatsızlanmam, hastaneye anında yetiştirilmem ve hocanın da hazır olması oldu. Buradan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum. Bu illet beni neredeyse hayatımdan ediyordu. Bundan sonra hayatı daha dikkatli yaşamaya, sağlığıma daha fazla önem vermeye çalışacağım. Rahatsızlığımın ardından hastaneye gelen, telefonla arayan, sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. ” dedi.