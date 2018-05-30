Megastar Tarkan’dan alkışlanacak davranış

Basın aracılığıyla ‘Ben seni çok görmek istiyorum’ diye hayaline seslenen Elif’e, megastar Tarkan, üzerinde imzasının da yer aldığı ‘Elif’e en kocaman öpücük ve sevgilerimle’ notuyla albüm ve posterini gönderdi. Evinin kapısından annesiyle kargoyu açan minik kız sevinç gözyaşları dökerek, "Dünyalar benim oldu" dedi.

4 buçuk yıl önce Antalya’daki özel bir hastanede dünyaya gelen Elif Toprak, solunum sıkıntısı nedeniyle 33 gün kuvözde kaldı. Bu sırada minik Elif’e umbilikal ven kateteri (göbekten damar yolu işlemi) uygulandı. İşlemin ardından 33 gün boyunca hastanede kalan Elif, taburcu edildikten sonra annesi Semra Nergiz ile evlerine gitti. Bir ay boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamayan Elif, sürekli kusmaya başlayınca annesi tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürdü. Burada 75 gün daha tedavi gören minik Elif’e iddialara göre teşhis konmadı. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesine giden acılı annenin kızına, göbekten damar yolu işlemine bağlı portal hiper tansiyon ve özafagus mide varisleri teşhisi kondu. Tedavisine hızla başlanan Elif, 4,5 yaşına kadar 5 kez mide kanaması geçirdi, 9 kez endoskopi işlemi gördü ve 21 kez ameliyat geçirdi.

Ünlüler destek verdi

Teşhisin ardından konuyu yargıya taşıyan anne, Change.org üzerinden de imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 5 ay önce başlatılan kampanyada 10 binlerce imza toplandı. Kampanyaya aralarında Cem Adrian, Fulden Uras, Kutsi, Yeşim Salkım ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda ünlü de destek verdi.

"Dünyalar benim oldu"

Minik Elif ise tek hayalinin sağlığına kavuşmak ve Tarkan ile bir araya gelebilmek olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasından Tarkan’a ‘Seni çok görmek istiyorum’ diye seslenen Elif’in isteğine, ünlü sanatçı duyarsız kalmadı. Tarkan, içerisinde imzalı ve ‘Elif’e en kocaman öpücük ve sevgilerimle’ notunun yazılı olduğu resim, albüm ve posterini kargoyla gönderdi. Sabah evine gelen kargoyu alan Elif ile annesi, paketi açtıklarında sevinç gözyaşları döktü. Minik Elif ise hayalinden gelenleri görünce "Dünyalar benim oldu" diyerek mutluluğunu ifade etti.

"Kızımın o an gözlerindeki ışık tarif edilemezdi"

Kızının isteğine karşı duyarsız kalmayan Tarkan’a teşekkür ettiğini belirten anne Semra Nergiz, "Kocaman yürekli insanmış. Kızıma da yüreğinde yer verdi. Kızımın o an gözlerinde ışık tarif edilemezdi" dedi.