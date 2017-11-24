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24 Kasım 2017 10:17

Mehmet Akif Mahallesi’ne iki yeni park

Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde iki yeni semt parkını daha hizmete kazandırıyor.

Mehmet Akif Mahallesi’ne iki yeni park

24 Kasım 2017 10:17


Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne eş zamanlı iki semt parkı kazandırıyor. 6705 ile 6716 sokaklar arasında bulunan alana yapılan park çalışmalarında sona gelinirken, 6700 ile 6706 sokaklar arasında yeni bir semt parkı inşasına da başlanıyor. 4 bin 250 metrekare alandan oluşan parkı, 1170 metrekare ile yapım çalışmaları henüz başlayan ikinci park projesi takip ediyor.



Tütüncü: “Parklar şehrin kalitesini artırıyor”


Mahalle ve çevresine yeni yaşam alanları kazandıracak olan her iki semt parkında da pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar yer alıyor. Şehre yeni semt yaşam parkları kazandırarak ilçenin hem yaşam kalitesini hem de yeşil alan miktarını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni parkların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, yeni parklarla şehrin kalitesini artıracaklarının da müjdesini verdi.




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