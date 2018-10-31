Meltem açık pazar yerine kış bakımı

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi 25 binden fazla nüfusa hitap eden Meltem açık pazarında asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Açık pazar alanında yapılan düzenleme sonrası olası yağmurlarda alanda su birikmesi gibi risklerin önüne geçilirken mahalle sakinlerini de daha rahat bir alışveriş imkanı sunuldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya pazarlarının her türlü sebze ve meyvenin en iyisinin, en tazesinin en uygun fiyatla bulunabileceği yerler olduğunu söyledi. Semt pazarlarında gerçekleştirdikleri alt yapı düzenlemeleriyle pazar yerlerini alışveriş için tercih edilen noktalara haline getirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Geniş tezgah aralarıyla pazar arabasının rahatça sürülebildiği, çocuk arabasını pazar yerine sokmakta herhangi bir çekince duyulmadığı bir altyapı çalışmasını neredeyse tüm pazar yerlerinde gerçekleştirdik. Bununla birlikte pazar esnafının da düzgün, kalıcı hak sahibi olma noktasına taşıdık” diye konuştu.

Meltem açık semt pazarının sadece Meltem ve Soğuksu mahallelerine değil bölgesinde bulunan aralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına da hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Antalya'nın en önemli semt pazarlarından bir tanesi. Çok daha iyi fiziki koşullara sahip olması için ayrı bir süreci yürütüyoruz. Böyle bir süreç devam ediyor diye de mevcut durumunu göz ardı edemezdik. O nedenle kış ayları öncesi açık pazar alanında bir iyileştirme çalışması yaptık” dedi.