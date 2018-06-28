Meltem’deki park çalışmalarında sona gelindi

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 12 bin 307 nüfusa sahip Meltem Mahallesi’nde site aralarında kalan alanlarda başladığı park çalışmaları devam ediyor. 7 siteyi kapsayan çalışmayla Meltem Mahallesi, çocuk oyun grupları, oturma alanları ve yeşil dokusuyla yepyeni rekreasyon alanları kazandı. Yaklaşık 15 günün ardından park alanlarında rengarenk çiçeklerin açması bekleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda Antalya Adliyesi’yle birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yakınlığıyla gün içinde kentin en kalabalık noktalarından biri olan mahallede 97 bin 906 metrekare yol ve 6 bin 817 metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirdi.