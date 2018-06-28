Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:06

Meltem’deki park çalışmalarında sona gelindi

Muratpaşa Belediyesi’nin Meltem Mahallesi’nde siteler arasında kalan alanlarda başladığı park çalışmaları sona yaklaştı.

Meltem’deki park çalışmalarında sona gelindi

28 Haziran 2018 13:06


Muratpaşa Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 12 bin 307 nüfusa sahip Meltem Mahallesi’nde site aralarında kalan alanlarda başladığı park çalışmaları devam ediyor. 7 siteyi kapsayan çalışmayla Meltem Mahallesi, çocuk oyun grupları, oturma alanları ve yeşil dokusuyla yepyeni rekreasyon alanları kazandı. Yaklaşık 15 günün ardından park alanlarında rengarenk çiçeklerin açması bekleniyor.


Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda Antalya Adliyesi’yle birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yakınlığıyla gün içinde kentin en kalabalık noktalarından biri olan mahallede 97 bin 906 metrekare yol ve 6 bin 817 metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç