Meme kanserine yakalanan kadınlar için ücretsiz 'medikal makyaj' operasyonu

Antalya'da güzellik uzmanları Murat Alıcı ve Serap Turan, meme kanseri olan kadınların fiziksel olarak kendilerini biraz daha iyi hissetmeleri için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında, meme halkasındaki renk kaybı ve eşitsizlikler doğal pigmentler enjekte edilerek eski haline dönüştürülüyor. Tamamen ücretsiz olan bu işlem, doktor raporu getirilmesi şartıyla yapılıyor.

Türkiye'de her yıl binlerce kadın meme kanserine yakalanıyor. Kanserin ardından oluşan çeşitli deformasyonlar kadınları psikolojik olarak olumsuz etkileyebiliyor. Kansere yakalanan kadınların çeşitli sebeplerle meme ucunda bulunan areola (halka) ise zamanla kayboluyor, ya da renk kaybına uğruyor. Renk kaybı ve halkalarda oluşan eşitsizlikleri 'medikal makyaj'la düzeltmek için Antalya Güllük'teki She My Estetik ve Güzellik Merkezi Uzmanları Murat Alıcı ve Serap Turan, konuyla ilgili ücretsiz sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Doktor raporu olmadan yapılmıyor

Güzellik Uzmanı Murat Alıcı, proje kapsamında yapılacak işlemleri anlattı. Meme kanseri hastalarının, ameliyat olduktan sonra meme uçlarındaki halkaların yok olduğunu ve renk kaybına uğradığını ifade eden Alıcı, "Renk kaybı olunca biz buna kalıcı makyajla yapıyoruz. Doktordan 'yapılabilir' diye bir rapor getirmeleri gerekiyor. Onun dışında kesinlikle yapmıyoruz. Biz meme halkasını yapıyoruz. Tek seansta yapılıyor. 3 ila 5 sene arasında ise kullanılabilir" dedi.

"Yaptığımız işlerin arkasındayız"

Yapılan pigment işleminin organik ve kök hücre boyaları olduğunu kaydeden Alıcı, işlemin zararsız olduğunu söyledi. Renkleri ise çeşit çeşit seçtiklerini vurgulayan Alıcı şu ifadeleri kullandı:

"Renkleri çeşit çeşit seçiyoruz. Diğer göğsün rengi nasılsa, ona göre ayarlıyoruz ve ikisine aynı boyut şeklini veriyoruz. Biz yeni açılan bir merkeziz, zaten kanser hastalarına yönelik bir proje çıkaracaktık. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Aklımıza ise böyle bir fikir geldi. Bu projeyi Antalya'ya ve Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Maddi güçleri iyi olmayan hastalar var. Bu işlem ücretli yapıldığı zaman bin 500-2 bin lira arasında tutuyor. Sponsor desteğimiz yok. Yaptığımız işlerin arkasındayız. Herkesin destek vermesini rica ediyoruz."

"İyi niyetle yapılan bir proje"

Projeden bahseden Güzellik Uzmanı Serap Turan ise şöyle konuştu:

"Meme kanseri olan kadınların zaten moralleri bozuk oluyor ve fiziksel görünümlerine de morallerini bozmamak için masumane, ücretsiz sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Bizim gücümüz bu kadarına yetiyor. Kendi doktor raporlarını getiriyorlar, uzmanımız bakıyor ve inceliyor. Ondan sonra değerlendirme yapılıyor ve karar veriliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı oluşan renk kaybı veya halkalardaki eşitsizlikleri medikal makyajla yapmak mümkün, bu görevi yapıyoruz. İyi niyetle yapılan bir proje. Meme kanseri olan ve bu hastalığı taşıyan bütün kadınları bekliyoruz."