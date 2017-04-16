Memleket aşkı engel tanımıyor

Antalya’da devam eden halk oylamasında vatandaşlar sandıklara akın ederken, sağlık sorunlarından dolayı evinden çıkacak durumu olmayan vatandaşlara da belediye görevlileri yetişiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Karakuş, 2 hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyemeyecek hale geldi. Referandumda oy kullanmak için Kepez Belediyesinden yardım isteyen Karakuş, belediye evde sağlık hizmetlerine bağlı ambulans ve 2 görevli tarafından evinden sedyeyle alınarak yine ambulansla İsmail İltemir İlköğretim Okuluna götürüldü. Karakuş, ambulansla okul bahçesine kadar getirilip, görevliler tarafından ikinci kata sedyeyle çıkartıldı. Burada sandık görevlilerinden oy pusulasını alan Karakuş, sedyenin üzerinde kabine girerek oy tercihini yaptı. Kabinden çıkan Karakuş yine sedye üzerinde sandığa pusulasını atarak oyunu kullandı. Karakuş, daha sonra ekipler tarafından ambulansla evine götürüldü.

Oy kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Karakuş, “Trafik kazası sonucu ayağım kırıldı. Allah razı olsun Kepez Belediye Başkanımız Hakan Bey hastaneye götürüp getirdi. Vatanımız, Türk milleti için, Sayın Cumhurbaşkanımız için hayırlı olur inşallah. Oy kullanmak bizim için engel değil, ayağımız kırılsa da, kesilse de kesinlikle oyumuzu kullanacağız” dedi.