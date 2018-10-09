Memorial Uzman ve Akademik kadrosunu genişletiyor

Memorial Antalya Hastanesi'nde, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerine katılan 3 yeni isim, hasta kabulüne başladı.

Memorial Antalya Hastanesi, uzman ve akademisyen kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehdi Zengin, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Savaş ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melek Büyükkınacı hasta kabulüne başladı.