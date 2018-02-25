Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 26 yıl önce 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni çetelerinin soykırım yaptığını, bu zulmün asla unutulmayacağını kaydetti. Hocalı’da 600’ü aşkın Azerbaycan Türkü’nün Ermeni çeteleri tarafından toplu şekilde öldürüldüğünü belirten Çoban, 1915’te savaş ortamında mecburi koşullarda gerçekleşen bir tehcir kararını soykırım gören Hollanda’nın Srebrenitsa’yı, Hocalı’yı ve daha birçok ülkede Müslümanlara yapılan soykırımı görmezden geldiklerini söyledi. Srebrenitsa’da Bosnalı Müslümanların katledilmesine seyirci kalanların Hollanda ordu mensupları olduğunun ifade eden Çoban, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa’da Sırpların Müslümanları katlederken orada görevli Hollanda ordusunun bütün bu katliamlara müdahale etmeyip seyirci kaldıklarına işaret etti. Hocalı’da yaşananların dünya tarihinin en ibret verici zulmü ve insanlık utancı olarak hafızalarda yer edindiğini belirten Çoban, “Dünyanın tanıklık ettiği Hocalı katliamı tarihe bir kara leke olarak geçmiştir” dedi.

Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı katliamının üzerinden 26 yıl geçti ancak olayın failleri hala cezalandırılmadı. Uluslararası kamuoyunu Ermenistan’ın çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil sivillere karşı işlediği insanlık suçunu kınama ve Hocalı soykırımını tanıma çağrısında bulunuyoruz. Memur-Sen olarak bu acıları unutmayacak, hatırlatacak ve zulme karşı mazlumdan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Zulümle payidar olunmayacağı düşüncesiyle sadece Hocalı’da değil, Halep’te, Musul’da, Gazze’de, Arakan’da, Bosna-Hersek’te, Doğu Türkistan’da, bütün mazlum coğrafyalarda er geç mazlumların ahının yerde kalmayacağına ve zalimlerden hesap sorulacağına olan inancımızı, bu yöndeki azmimizi, umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz”

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da söz sahibi olma emelleri ile başlayan soykırımda Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi vahşice öldürülmüştü. Bu katliam İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirildi.