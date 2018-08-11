Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, son günlerde döviz üzerinden oluşturulmak istenen krizin ve şiddetin merkezinin ABD olduğunu belirterek, Türkiye’nin de içinde olduğu 30 ülkeye karşı küresel çapta bir yıkımın kapısını aralayacak olan ’ticaret savaşları’ stratejisi uygulandığını kaydetti. Asıl meselenin açık ve seçik bir şekilde ortada olduğunu vurgulayan Çoban, Küresel emperyalizmin öncüsü ABD’nin, kendi içindeki krizi gizlemek için dünya devletlerine savaş açmış durumda olduğunu dile getirdi.

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ABD Başkanı Trump’ın iki ülke arasındaki ilişkiler iyi değil şeklindeki tweetinin aşikarın beyanından başka bir anlam taşımadığını belirten Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, “Biz, son zamanlarda ekonomimize karşı yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği ’grand stratejinin’ daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Yeni bir dünya düzeni

Başkan Çoban, Kriz yaşayan ABD ve dünya devletlerinin yeni ittifak ve paktlar oluşturma gayreti içinde olduğunu bunun da yeni bir dünya düzenini işaret ettiğini de söyledi. Böyle bir atmosferde Türkiye’nin avantajlı olacağını kaydeden Çoban, “Bu durum gerek tarihi derinliği ile gerekse de tarihi derinliğine koşut olarak geniş bir coğrafyaya hitap eden Türkiye’ye büyük imkanlar sunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda atılan adımlar umutlarımızı artırırken, emperyalizmin histeriye varacak derecede agrasifleşmesine neden olmaktadır. Bugün yaşadıklarımızın bir yüzü de budur” dedi.

Direniş hattına destek

Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bunlardan hareketle emperyalizmin yaşadığı krizinin oluşturacağı muhtemel yıkıntılardan kurtulmanın ve son yıllarda bütün olumsuzluklara, bütün saldırılara rağmen adım adım hayata geçirdiğimiz ’güçlü ve büyük Türkiye’ idealinin tam anlamıyla tecellisinin sağlanmasının tek yolu toplumsal tesanütümüzü koruyarak devlet ve millet birlikteliğini güçlendirmektir. Güçlü ve Büyük Türkiye idealini sendikal anlamda kendisine misyon edinmiş Memur-Sen ailesi olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz”