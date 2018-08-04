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04 Ağustos 2018 11:25

Memur-Sen Antalya’dan ABD’ye tepki

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, “ABD’nin karşısında artık uzlaşma adı altında ihanete, ittifak adı altında esarete eyvallah diyen bir Türkiye yok” dedi.

Memur-Sen Antalya’dan ABD’ye tepki

04 Ağustos 2018 11:25


Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan ve ev hapsine alınan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alan ABD’nin bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldırdığını anımsattı. Çoban, asıl meselenin Rahip Brunson’a sahip çıkmak değil, son dönemde dış politika, savunma sanayi ve ekonomide bağımsız adımlar atan Türkiye’ye diz çöktürmek, boyun eğdirmek olduğunu söyledi. Çoban, “ABD’nin karşısında artık uzlaşma adı altında ihanete, ittifak adı altında esarete eyvallah diyen bir Türkiye yok” dedi.


ABD’nin içerideki ortaklarıyla Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da başarılı olamadığını vurgulayan Mustafa Çoban, yeni Türkiye’nin milletin direnişi sonucu, tehditlere, şantajlara pabuç bırakmayan, boyun eğmeyi zillet, tavizi ihanet bilen bir Türkiye olduğunu işaret etti. ABD’nin küresel zorbalığı sürdürebilmek için bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldırdığını belirten Çoban, “Meseleyi idrak edemeyenlerin Trump’ın çılgınlıkları olarak gördüğü bu saldırgan siyaset, esasen çökmekte olan yeni sömürge düzeninin getirdiği telaştan kaynaklanmaktadır. Yeni sömürge düzeninin başını çeken ABD’nin saldırganlığı, dünyanın artık eski dünya olmadığının en açık kanıtıdır. Tehdit, şantaj ve zorbalık geri teptikçe, ABD daha da kudurmakta, daha da azgınlaşmaktadır.”




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