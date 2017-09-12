Memurevleri Mahallesi yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından yaklaşık 55 bin nüfusa sahip Yeşilbahçe, Şirinyalı, Fener Mahalleleri’nin cadde ve sokakları kaldırımlarıyla birlikte yenilenirken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çağlayan ve Memurevleri Mahalleleri’nde eş zamanlı çalışma başlattı.

Muratpaşa’nın 25 bin 887 kişilik nüfusuyla en kalabalık 3’üncü mahallesi Çağlayan’da 4 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte ekipler Memurevleri Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Memurevleri Mahalle Muhtarı Muhammet Bıcıoğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Bıcıoğlu, yaklaşık 21 yıldır asfaltı yenilenmeyen mahallesinde başlatılan çalışmalar için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.

Mahallenin eskiyen sokakları ekiplerin hafta sonu çalışmasıyla tamamen kazındı. İş makineleri önce asfaltı sökerken ardından zeminde düzeltme ve eğim çalışmaları gerçekleştirildi. Antalya’nın eski yerleşim yerlerinden olan mahallede çalışmalar pazartesi başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.