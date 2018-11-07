Menderes Türel Milli Heyet'in başkanlığını yaptı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 35. Genel Kurulu Fransa'nın Strazburg kentinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Milli Heyet Başkanı olduğu kongrede Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu yeniden başkan yardımcısı seçildi.

47 üye devletten oluşan 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden 636 yerel politikacının yer aldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 35. Genel Kurul toplantısında “Yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin etik davranışı ve uyum” teması işlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Milli Heyet Başkanı olduğu genel kurulda Türk heyeti önemli çalışmalara imza attı. Türel, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Milli Heyet başkanlığını yapıyor olmak ülkemiz ve Antalya için son derece önemli. Bu çalışmalar bizlerin hedeflediği Avrupa vizyonuna katkı sağlayan çalışmalardır. Avrupa'da birçok konuda söz sahibi kişiler ile yaptığımız sohbetlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Dışarıdan bakınca ülkemizin kıymetini ve değerini çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Delegasyon üyeleri ile toplantı trafiği

Yoğun bir gündem ile toplanan genel kurulda Avrupa Konseyi Milli Heyet Başkanı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, delegasyon üyeleri ile yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştirdi. Genel Kurulda Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu ise yeniden Konseyin Yerel Yönetimler Kongresi Başkan yardımcılığına seçildi. Doğanoğlu, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte başkan yardımcılığı görevini yürütecek. Doğanoğlu'nu kutlayan Milli Heyet Başkanı Menderes Türel, Türk heyetin konsey içerisinde önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.