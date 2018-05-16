Meslek Lisesi öğrencileri ürünlerini tanıttı

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin ürettiği ürünleri, lise tercihi yapmaya hazırlanan ortaokul öğrencileri ile Bölge sanayicilerine tanıttığı Açık Kapı Şenliği’nin ikincisini düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Organize Sanayici İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD) Başkan Vekili Simay Şahinyılmaz, Okul Müdürü Ramazan Katkıcı ve Bölge sanayicileri katıldı.

Bin 200 kişi katıldı

Lise tercihi yapacak ortaokul öğrencilerine meslek lisesinin ayrıcalıklarını göstermek ve Bölge sanayicisi ile öğrenciler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla düzenlenen şenliğe yaklaşık bin 200 kişi katıldı. Meslek lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bölge firmalarından AKE Asansör, Kristal Endüstriyel, TSF Plastik, Sümbüloğlu Makine, PSL Elektronik, Osmanlı Kahvecisi, Fipol, Anadolu Reklam ve Seçil Bayrak firmalarının da stant kurarak ürünlerini sergilediği şenlik, Okul Müdürü Ramazan Katkıcı, Şube Müdürü Recep Yıldız, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk’ün konuşmaları ile başladı.

Gençlerimizi güçlendirmeliyiz

Okulda verilen eğitim kalitesinin artırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bahar, “Burada eğitim gören gençlerimizin günün ve geleceği ihtiyaçları doğrultusunda yetişmesi, eğitimini aldıkları meslek dalında uzmanlaşmaları en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde genç nüfusumuzun yaşlanacağı gerçeğinden yola çıkarak, onları bilimin ışığında eğitip nitelikli bireyler haline getirmemiz, daha güçlü bir Türkiye yolunda atılacak en önemli adımlardan bir tanesidir. Geleceğimizi ve elde ettiğimiz başarıları emanet edeceğimiz gençleri güçlendirmeliyiz ki ülkemiz daha güzel yarınlara ulaşabilsin. Bu hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Öğrenciler yarıştı

Konuşmaların ardından sergi alanının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Kaymakam Cantürk ve Başkan Bahar ile birlikte stantları ziyaret ederek, öğrencilerden üretimini yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı. Şenlik alanına kurulan oyun parkurunda keyifli bir gün geçiren öğrencilere, turnuvalarda elde ettikleri derecelere göre hediyeler de verildi.