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05 Haziran 2018 14:56

Meslektaşını darp eden aşçı gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde çalışan 2 aşçı arasında çıktı.

Meslektaşını darp eden aşçı gözaltına alındı

05 Haziran 2018 14:56

Olayda bir aşçı yaralanırken, diğeri polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Dinek mevkiinde bulunan bir otelde meydana geldi. Henüz bilinmeyen neden dolayı otelde çalışan aşçı Mehmet T. ve Murat T. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T. elinde bulunan bıçağın sap kısmıyla Murat T.’nin kafasına vurdu. Murat T. aldığı darbeden dolayı yaralanırken, otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Mehmet T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tedavisi için hastaneye götürülen Murat T.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.




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