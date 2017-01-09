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09 Ocak 2017 15:15

MESO’dan Mesleki Eğitime Arıza Tespit Cihazı

MESO’dan Mesleki Eğitime Arıza Tespit Cihazı

09 Ocak 2017 15:15

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) yönetimi, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manavgat Mesleki Eğitim Merkezi’ne ‘Arıza Tespit Cihazı’ hediye etti.
MESO Başkanı Hasan Çelik, “Geleceğin Esnaf ve Sanatkarlarını yetiştiren bu kurumları ile öncelikle gönül bağımız bulunmaktadır. Okul Müdürlerimiz ile Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında her zaman işbirliği kapıları açık ve elimizden gelen desteği vermeye her daim hazır olduğumuzu belirtmiştik. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Gökhan Zeyrek Hocamız, Müdürümüz Azmi Aktoprak ve Müdür Yardımcısı Kazım Börekçi Hocamız ile daha önce kurumumuzu ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aktardılar. Mevcut 64 öğrencimiz ve sonraki yıllarda katılacak yeni öğrencilerimize eğitimlerinde büyük bir teknoloji ivme kazandıracak bu ürünün temini konusunda yardımcı olacağımızı kendilerine bildirdik. Yönetim Kurulunca almış olduğumuz karar doğrultusunda da Tüm otomobiller için tasarlanmış olan Arıza Tespit Cihazını alarak okulumuza bağışladık. Bu bağış Bütün Manavgat Esnafları adına geleceğe yatırılmış bir altyapı niteliğindedir” dedi.
Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Azmi Aktoprak da, MESO Başkanı Hasan Çelik’e yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.



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