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18 Mayıs 2018 20:59

Mesut Bakkal: ”Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık”

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Mesut Bakkal: ”Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık”

18 Mayıs 2018 20:59

haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularını da tebrik eden Bakkal, “Bu kadar sıcak havada, kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel bir mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu galibiyet önemliydi. İşi her ortamda ciddiye alan oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Alanya’ya hayırlı olsun. 11 maçta aldığımız 19 puan ve 40’a ulaştık. Bunun gururunu yaşıyorum. Camia olarak da bunu hak ediyoruz. Bana geldiğim günden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanyaspor daha güzel günlerde daha güzel yerlerde olacaktır” dedi.




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