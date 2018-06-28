Mesut Bakkal: ”En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek”

En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek” dedi.

Aytemiz Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Akşam saatlerinde tesislerde bir araya gelen turuncu-yeşillilerde ilk olarak teknik heyet, futbolcularla toplantı yaptı. Ardından oyuncular ilk antrenman için sahaya indi. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.

“1 Temmuz’a kadar buradayız”

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Mesut Bakkal, geçen sezon göreve geldikten sonra gösterdikleri performansı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini söyledi. Kadroda çok fazla oynama yapmadan istedikleri oyuncuları dahil ettiklerini belirten Bakkal, “Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. 1 Temmuz’a kadar buradayız. Daha sonra Erzurum ve ardından Topuk Yaylası kampları var. Ankara’da katılacağımız TSYD kupasıyla da hazırlık dönemini tamamlayacağız” dedi.

“İnşallah güzel bir sezon geçiririz”

İyi transferler yaptıklarını dile getiren Bakkal, “Kadro üzerinde çok fazla oynamadık. İstediklerimizin çoğunu yerine getiren yönetimimize de teşekkür ederim. İzinli oyuncularımız var. Milli takımda olup, bizden 20 gün sonra izne ayrılan Emre Akbaba, Fernandes, Tzavellas ve Isaac, Erzurum kampının 4 veya 5’inci gününde katılacaklar. Yeni sezon herkese hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon geçiririz” diye konuştu.