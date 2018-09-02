Mesut Bakkal: ”İlk galibiyetimiz aldık, amacımız devam etmek”

hafta maçında sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”3 mağlubiyetten sonra kazanılan 3 puan çok önemli. İlk galibiyetimiz aldık. Camiaya hayırlı olsun. Amacımız devam etmek” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladı.

“Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor”

Maçta öncelikli planlarının takibi durdurup sonra sonuca gitmek olduğu belirten Bakkal, bunda da başarılı olduklarını söyledi. Teknik adam Bakkal, ”Hafta boyunca çalışma imkanımız oldu. Maça da 5 rotasyonla çıktık. Böyle olması gerekiyordu ama oynayan ve görev verdiğimiz oyucular iyi oynadılar, takım iyi oynadı. Golü bulduktan sonra pozisyon verdik. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor” dedi.

“Oyuncularımı kutluyorum”

3 mağlubiyetten sonra kazanılan 3 puan çok önemli olduğu vurgulayan Bakkal, ”Daha 4 gün önce farklı yenildiğimiz bir maçta, 5. günde bu mücadeleyi verdiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar ve olumsuzluk yapmadılar. İlk galibiyetimiz aldık. Camiaya hayırlı olsun. Amacımız devam etmek” diye konuştu.