Mesut Bakkal: ”Maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik”

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Antalyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Ayağı pas yapan bir Antalyaspor var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oynanan maça 2 devreli bakmak gerektiğini aktardı. Teknik adam Bakkal, ”Özellikle birinci devrede 2 takımın oynadığı futbol ve tempo beni hiç tatmin etmedi. Yediğimiz bir gol ve arkasından sayılmayan bir gol ile Cisse'nin kaçırdığı bir gol var. Yani ilk devrede kısır bir futbol oynandı. Hiç keyif almadım diyebilirim, izleyenlerin de keyif almadığını düşünüyorum. İkinci devrede yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle oyunu o tarafa yıktık. Ceza sahasına sağdan ve soldan giren çok iyi pozisyonlar var ama bir türlü buluşamadık. Eğer buluşsaydı bu maçta puan veya puanlar alma şansımız yüksekti. Oyuncu saha dışı olduktan sonra oyuncu değiştirmemiz zorlaşıyor. Oyunda 10 kişi kalıyorsunuz. Ayağı pas yapan bir Antalyaspor takımı var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu maçtan puan veya puanlar almak çok arzu ettiğim bir şeydi ve gideceğimiz yeri belli edecekti. 4 gün sonra Bursaspor maçını oynayacağız. Cezalılarımız var ama sakatlarımız iyileşti Allah'tan daha iyi futbol oynamak en büyük arzum” dedi.