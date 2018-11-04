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Mesut Bakkal: ”Skoru hiç beğenmedim”

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Maçın büyük bir bölümü rakip sahada oynandı. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mesut Bakkal, şanssız bir gol yediklerini söyledi. Bakkal, ”Öncelikle tek golden başlayalım. Ceza sahasına bile girmeyen bir rakip, uzaktan çekilen bir şut ve şanssızlıkla yediğimiz bir gol. Haftalardır belki tatmin edici oynamıyorduk ama bu maçta iyi oynayan iyi mücadele eden ve üretmeye çalışan bir Alanyaspor vardı. Kanatları kullandık. Koşu mesafelerimiz yüksekti, denedik ve sonuçta bir penaltı kazandık. Kaçırdık, futbolda bu var” dedi.



“Bu takım her takımı yenebilecek güçte”


Maçın büyük bir bölümü rakip sahada oynadıklarını aktaran Bakkal şunları söyledi:


”İsteyen oyuncularımızın mücadelenin karşılığını alamadılar diye düşünüyorum. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Malatya'yı tebrik ediyorum, tek şut ve galibiyet. Biz şanssızlıklar yaşıyoruz ama bu mücadeleci ve istekli oyun devam edecek. Bu takım her takımı yenebilecek güçte. Bu futbolun önümüzdeki haftalar da devam etmesi en büyük arzum” diye konuştu.

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