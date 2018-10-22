Meteoroloji Genel Müdüründen soğuk hava uyarısı

Antalya Havalimanı içerisine kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sisteminin eğitim programına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı içerisinde uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak üzere Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi kuruldu. Sistemin maliyetinin ise 19,2 milyon olduğu ifade edilirken, sistemle özellikle pilotlar hava olaylarında daha hızlı bilgilendirilecek.

Sistem hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Rüzgar kırılım sistemi çok önemli. Rüzgarın nereden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Ani rüzgar değişimleri çok önemli. Bunlar uçakları çok etkiliyor. Uçuş güvenliği tehlikeye sokuyor. Bununla ilgili çalışmamızı tamamladık. Projenin maliyeti 19,2 milyon TL. Antalyamızda kurduk" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coşkun, hava olaylarını değerlendirdi. Coşkun, "Şimdi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst oldu. Biz de ülkemiz olarak hassas bir gölgede bulunuyoruz. Yakın zamanda benim çok değerli mesai arkadaşlarımın çalışması sonucunda Kırbaç Kasırgası olayını atlattık. 120 kilometre üzerinde hızda olduğu zaman bir buna kasırga diyoruz. Bunu tespit ettik. Biz bu hadiseyi takibe aldık. Biz bunu takibe aldığımız zaman yaklaşık 140-150 kilometre hızla üzerimize geliyordu. Anlık takip ile herkesi bilgilendirdik. Amacımız mal ve can kayıplarını en aza indirmek. Gün gün Yunanistan'ı vuracağını söyledik” dedi.

“Sıcaklıklar 6-12 derece arasında düşecek”

Hadisenin bundan sonra da yaşanma ihtimaline dikkat çeken Coşkun, ”Bu değildir ki bu hadise bundan sonra yaşanmayacak. Her şeye hazırlıklı olacağız. Artık hayat havayla başlıyor. Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde haça sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu yıl havaların daha soğuk gideceği yönünde çıkan haberler hakkında ise "Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hava ile ilgili bilgileri vermede tek yetkili kuruluştur. Biz bu işlerimizi bilim adamlarımız ile takip ediyoruz. Havaların bu yıl daha soğuk geçeceği ile ilgili net bir şey yok. Çok soğuk olacak, çok sıcak olacak diyerek vatandaşımızı ürkütemeyiz. Biz bu gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Konu bizim sıkı takibimiz altında. Bize kulak versinler. Bizi dinlesinler" diye konuştu.

“Kışın ayak sesleri geliyor”

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu.