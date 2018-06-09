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09 Haziran 2018 16:41

Meteoroloji uyardı Antalyalılar sahillere akın etti

Meteoroloji 4.

Meteoroloji uyardı Antalyalılar sahillere akın etti

09 Haziran 2018 16:41

Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde Antalya için sıcak hava uyarısının ardından vatandaşlar ve tatilciler sahillere akın etti. Hafta sonu 40 dereceye yakın sıcaklığın yaşandığı kentte bazı vatandaşlar deniz keyfi yaşarken bazıları da hiç güneşe çıkmayıp şemsiye ve ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.


Antalya’da hava sıcaklığının Cumartesi günü 40 dereceye kadar ulaşmasının ardından sahillere akın eden Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu. Vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Birçok vatandaş sahilde yüksek sıcaklıklara çözüm olarak, şemsiyelerin altında ve ağaç gölgelerine oturarak kavurucu sıcaklıkların etkisinden korunmaya çalıştı.


Tatilcilerden Betül Demirkol, Antalya’ya şehir dışından geldiğini belirterek, “Tavsiyeler üzerine bu Haziran ayında geldim. Hava sıcaklığının daha düşük olacağını söylediler fakat hava çok sıcak. Şehir dışından gelecek tatilcilere sürekli kafalarını ıslatsınlar” dedi.


Tatilcilerden Hakan Ak ise, artan sıcaklıklardan dolayı çok fazla terlediğini ifade ederek, “Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmak çok tehlikeli, çok dikkatli olmaları gerekir” diye konuştu.


Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre sıcak hava dalgasının haftasonu mevsim normallerine tekrar döneceği kaydedildi.




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