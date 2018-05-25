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25 Mayıs 2018 15:10

Metruk binanın çatısında 1 haftalık erkek cesedi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kullanılmayan metruk binanın çatısında bir haftalık erkek cesedi bulundu.

Metruk binanın çatısında 1 haftalık erkek cesedi

25 Mayıs 2018 15:10


Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezine Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde bulunan metruk binanın çatısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbar edildi. Adrese giden polis, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset buldu. Üzerinde kot, tişört ve ayağında spor ayakkabı bulunan erkeğin, yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.




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