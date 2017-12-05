Mevlid’i Nebi Özel Programı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Muhammed (SAV) doğumunun kutlandığı Mevlid-i Nebi Özel Programını Antalyalılarla buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalyalılar katıldı. Başkan Türel, “Mevlid-i Nebi vesilesiyle alemlerin nuru sevgili Peygamberimizi anmak kendi başına, başlı başına bir nimettir. Her zaman, her fırsatta ilmin ve ahlakın zirvesi olduğunu, Peygamber ahlakının insanlığın çıkış yolu olduğunu söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Elbette ki, söylemek, tekrar etmekle kalmayıp, yaşamaya çalışmak gerekir” dedi.

İlim, sevgi, hoşgörü, paylaşma

Başkan Türel, “İnsanlığın yolunu şaşırdığı, bir tarafta zevk ve sefa yaşanırken, Arakan, Musul, Halep, Somali, Filistin gibi nice coğrafyalarda zulüm ve yoksulluk acılarının unutulduğu bir çağı yaşıyoruz. Dünyada doymak bilmeyen bir para ve mal hırsı, tüketim hırsı, israf, makam ve mevki hırsı her yerimizi sarıyor ve hepimizi etkiliyor. Sevgili Peygamberimizde ilim, sevgi, hoşgörü, paylaşma, hak ve helal vardı, dünya hırsları, zenginlikleri yoktu; nefret, öfke, düşmanlık, kibir yoktu. Müslümanın Müslümanla savaştığı, İslam aleminin mezhep çatışmasından ve etnik kavgalardan kurtulamadığı bugünlerde en çok konuşmamız gereken mesele İslam ahlakı, Peygamber ahlakıdır. Peygamber dostları, dünya hırslarına kapılmamış olan asil insanlar, ekmeğini komşusuyla paylaşan, haram ve helale dikkat eden, siz kıymetli kardeşlerim bizim ümidimizsiniz. Elinde kitap ve bilgisayar olan gençler, aşırılıktan, nefretten, şiddetten uzak duran, ailesinin, ülkesinin derdini çeken gençler bizim ümidimizdir.”

Hatipoğlu’ndan duygulu anlatım

Başkan Türel’in konuşmasının ardından Hafız Mansur Sağır’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Maneviyatın doruğa çıktığı gecede Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu ilahi ezgileri Mevlid-i Nebi Özel Konseri ile Antalyalılarla buluşturdu. Gecenin sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Peygamber’in ve halifelerin hayatından kesitleri duygulu anlatımıyla dinleyenlerle paylaştı.