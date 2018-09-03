Meydankavağı, Eylül sonuna kadar yenilenecek

Antalya’nın cadde ve sokaklarında kapsamlı bir yenileme çalışmasını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi’nde 3’ücü etap çalışmalarına başladı. 28 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık 2’nci mahallesinde yaz aylarında mahallenin Avni Tolunay Caddesi’ne bağlanan ara sokaklarında çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi mahallenin Perge Bulvarı’na bağlanan bölümlerinde çalışıyor. Belediye Başkanı Uysal, asfalt üretim fabrikasını kurduktan sonra ilçenin cadde ve sokaklarında Avrupa standardında, uzun ömürlü asfaltla yenileme çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Başkan Uysal, “16 mahallemizin tüm yol ve kaldırımlarını yeniledik. Avrupa standartlarında, uzun ömürlü asfaltla kaplıyoruz. Meydankavağı Mahallemizde Şehitler Caddesi ve Perge Bulvarı’nı birbirine bağlayan 1611 Sokak’ta başlayan çalışmalar kapsamında 15 cadde ve sokak baştan sona yenilenecek. Çalışmalar tamamlanınca Meydankavağı’nda tüm yol ve kaldırımları yenilenmiş olacak” diye konuştu.

Melahat Faraçlar İlk ve Ortaokulu’nun önünden başlayan Şehitler Caddesi’nin de kısım kısım yenileneceği çalışmaların 17 Eylül’de bitirilmesi hedefleniyor. Yenileme çalışmalarının 1611, 1611/1, 1584, 1582, 1578, 1572, 1561,1575, 1569, 1565, 1563/1, 1574, 1561, 1570 sokaklar ve Şehitler Caddesi’ni kapsadığını belirten yetkililer, özellikle taşıt parkları konusunda yapılacak uyarıların takip edilmesini istedi.