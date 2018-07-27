Meydankavağı’nda çalışmalar sürüyor

Muratpaşa Belediyesi, 28 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık 2’nci mahallesi Meydankavağı’nda 2’nci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 2014-2018 yıllarında mahallede 171 bin 182 metrekare cadde ve sokak yenileme, 7649 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2’nci etap çalışmalarına Narenciye Caddesi’ni Aspendos Bulvarı’na bağlayan güzergahın Avni Tolunay Caddesi bölümünde başladı.

Çalışmalar, mahallenin ana ulaşım akslarına bağlayan sokaklarında devam ederken Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın cadde ve sokak yenileme çalışmalarında yüzde 60 düzeyini aştıklarını söyledi. Yaz mevsiminin tüm zorluklarına rağmen Haziran’dan bugüne Deniz Mahallesi’nde 14, Sedir Mahallesi’nde 12 sokağı kapsayan yenileme çalışmasının tamamlandığını aktaran Başkan Uysal, “Şimdi sırada Meydankavağı Mahallemiz var” dedi.