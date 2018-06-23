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23 Haziran 2018 15:48

Mezar taşını söküp yanına "Bu iş bitmedi" yazılı tabela diktiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilip, bir de tehdit içeren tabelalı mesaj bırakıldı.

Mezar taşını söküp yanına

23 Haziran 2018 15:48

"Bu iş bitmedi" yazılı tabelayı mezarlık dibine yerleştirenlerle ilgili polis çok yönlü inceleme başlattı.


Manavgat Çağlayan Mahallesi’nde Şelale yolu üzerinde bulunan Manavgat’ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı’nda çirkin bir saldırı olayı meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser’e ait mezarın taşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına üzerinde tehdit içeren bir de tabela yerleştirildi.


Bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzenine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, bende böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı. Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine mezarda yatan Bülent Suser’in yakınları, Emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. Gerekli incelemelerin ardından Suser’in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.


Yapılan saldırının mezar yeri paylaşımından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.




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